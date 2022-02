Ucraina: Boni (Radicali), solidarietà contro minaccia Putin

(ANSA) - TORINO, 03 FEB - "Siamo qui in segno di solidarietà con la comunità ucraina, per chiedere alla Regione Piemonte e a tutte le istituzioni locali di sostenere le democrazie europee contro l'espansionismo di Putin e al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio i motivi delle continue onorificenze nei confronti del regime di Mosca proprio mentre 100.000 soldati russi con migliaia di mezzi militari stanno minacciando di invadere l'Ucraina". Così Igor Boni, presidente dei Radicali Italiani, e Silvio Viale, consigliere comunale a Torino, in occasione del sit-di oggi a Torino, sotto i consolato ucraino, indetta dai Radicali Italiani con l'Associazione radicale Adelaide Aglietta e l'Associazione cristiana degli ucraini in Italia, dal titolo "Ucraina, frontiera d'Europa, frontiera di libertà".

Analoghe manifestazioni si svolgono oggi a Roma e sabato a Milano e a Rimini. "I Radicali Italiani - dice Boni - sono l'unica forza politica italiana a scendere in piazza a sostegno dell'integrità territoriale dell'Ucraina, già violata dai russi nel 2014 con l'occupazione della Crimea. Noi difendiamo l'Ucraina e la sua integrità per difendere l'Europa e il suo futuro, mentre paramilitari russi con i secessionisti filorussi del Donbass hanno causato oltre 13.000 morti in quella regione, che è Ucraina, che è Europa". (ANSA).