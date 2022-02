Regeni: striscione Amnesty su Città metropolitana Torino

(ANSA) - TORINO, 02 FEB - La Città metropolitana di Torino si unisce alla richiesta di "Verità per Giulio Regeni'. Anche sul sul balcone di Palazzo dal Pozzo della Cisterna, sede aulica dell'ente di area vasta, è stato infatti esposto lo striscione giallo di Amnesty International in occasione dell'anniversario, il 3 febbraio, del ritrovamento del corpo senza vita del giovane ricercatore italiano torturato e ucciso in Egitto 6 anni fa.

"In questi sei anni - sottolinea il vicensindaco metropolitano, Jacopo Suppo -, l'impegno per la ricerca della verità sulla tortura e l'uccisione di Giulio Regeni ha visto nel Paese una crescente mobilitazione di istituzioni, associazioni, forze politiche e sociali, cittadini. Anche la Città Metropolitana di Torino vuole unirsi a questa richiesta - afferma -, esponendo lo striscione giallo che campeggia ormai su centinaia di edifici in tutta Italia. Per chiedere giustizia, verità e per ricordare Giulio e il suo straordinario impegno a favore di un mondo più equo, libero e giusto". (ANSA).