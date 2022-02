Covid, quasi 2 milioni per altri tre progetti di ricerca

(ANSA) - TORINO, 02 FEB - Il Piemonte investe quasi due milioni di euro su altri tre progetti di ricerca in ambito Covid finanziati con il bando 'Infra-P Covid, presentati oggi dal presidente della Regione Alberto Cirio e dall'assessore regionale alla Ricerca Matteo Marnati. Ne sono capofila l'Università di Torino e quella del Piemonte Orientale, in partnership con enti pubblici e imprese.

I progetti ammessi alle risorse - ha spiegato Marnati - rientrano in una operazione di potenziamento dei laboratori di ricerca pubblici finanziata nel marzo scorso con la dotazione 10 milioni di euro. In agosto erano stati presentati i primi dieci progetti per un totale di 6,5 milioni. I tre presentati oggi prevedono un investimento totale di circa 1,8 milioni.

Il primo, Tecnomed-Hub, ha come capofila l'Università del Piemonte Orientale e tra i partner l'ospedale di Novara.

L'obiettivo è usare l'intelligenza artificiale e l'esperienza acquisita con il locale centro sulle malattie autoimmuni e allergiche per un progetto di analisi che punti a individuare i legami tra genetica e Covid.

Il secondo, 'Surveil', ha sempre l'Università del Piemonte Orientale come capofila e tra i partner gli ospedali di Alessandria e Novara, con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria Valle d'Aosta. Punta alla realizzazione di una piattaforma di sorveglianza genomica per contrastare tempestivamente l'emergere di nuove varianti Covid e possibili future pandemie.

Il terzo, 'Corsa', capofila l'Università di Torino e tra i partner Asl To3 e Città della Salute di Torino, punta a sviluppare un sistema di intelligenza artificiale di ausilio alle diagnosi di Covid a partire dalle radiografie del torace.

