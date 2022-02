Calcio: Zakaria, 'Juve è un sogno, impressione eccezionale'

(ANSA) - TORINO, 02 FEB - "La Juve ha rappresentato sempre un sogno per me, ho avuto un'impressione eccezionale perché è squadra forte con qualità. Per me è un grande passo in avanti, potrò crescere": queste le prime parole da nuovo giocatore bianconero di Denis Zakaria, prelevato durante il mercato invernale dal Borussia Monchengladbach. "Non capita tutti i giorni di essere seguiti dalla Juve - aggiunge il centrocampista - e ho colto l'occasione: punto a segnare di più". (ANSA).