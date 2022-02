Imbrattata a Torino targa ricordo della prima donna avvocato

(ANSA) - TORINO, 01 FEB - È stata imbrattata la targa che a Torino commemora Lidia Poet, la prima donna che in Italia sia entrata nell'Ordine degli Avvocati. In fondo al cognome qualcuno ha tracciato una vistosa lettera "a" in nero. Poet si laureò in giurisprudenza all'Università di Torino nel 1881. Fu ammessa nell'ordine due anni più tardi. La targa è posata nel giardino davanti al Palazzo di Giustizia. (ANSA).