Artissima, Luigi Fassi è il nuovo direttore artistico

(ANSA) - TORINO, 01 FEB - Luigi Fassi è il nuovo direttore di Artissima Internazionale d'Arte Contemporanea per il triennio 2022-2024. Lo ha nominato il consiglio direttivo della Fondazione Torino Musei, dopo la call internazionale.

Sostituisce Ilaria Bonacossa che ha guidato Artissima per cinque anni.

"Il consiglio ha individuato nel profilo di Luigi Fassi il candidato adatto a guidare Artissima, sia sotto l'aspetto professionale sia per il progetto presentato. Sono certo che contribuirà a sviluppare il ruolo della Fiera a livello internazionale. Ringrazio Ilaria Bonacossa per aver condotto con professionalità la fiera in questi 5 anni" commenta Maurizio Cibrario, presidente della Fondazione Torino Musei. "Artissima rappresenta uno spirito di vitalità, innovazione e sguardo rivolto al futuro a cui mi sono sempre ispirato. Entro in questo incarico consapevole della responsabilità del ruolo e con la forza dell'entusiasmo di portare avanti la storia di Artissima e il lavoro di chi mi ha preceduto" afferma Fassi. "Dopo cinque anni, non posso che ritenermi soddisfatta dei successi e delle innumerevoli sfide superate e condivise con un team che tutto il mondo dell'arte ci invidia. Sono convinta che Fassi garantirà una continuità importante per la crescita della fiera", dice Bonacossa.

Luigi Fassi, dal 2018 al 2022 direttore artistico del MAan Museo d'arte della Provincia di Nuoro, ha maturato prestigiose esperienze curatoriali in Italia e all'estero ed è stato . Ha lavorato a Torino come curatore della sezione Present Future di Artissima e ha trascorrere periodi di studio e lavoro in varie parti del mondo, da New York a Tel Aviv e in Austria. E' stato co-curatore del Festival Curated_by a Vienna in Austria e della XVI edizione della Quadriennale d'Arte di Roma. (ANSA).