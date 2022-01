Vino: 'Torino wine week' diffuso in tutto l'anno

(ANSA) - TORINO, 29 GEN - Torino Wine Week da festival a contenitore di eventi, degustazioni e presentazioni organizzati durante tutto l'anno per approfondire l'incontro con i produttori del vino e la conoscenza dei territori. Nasce 'Heroes', un palinsesto di appuntamenti mensili organizzati in collaborazione con l'hub culturale Off Topic. Prima data mercoledì 2 febbraio, protagoniste le aziende del territorio di Bolgheri in collaborazione con la Provinciale Bolgherese.

Il format Heroes prevede serate in due momenti: dalle 19 alle 21 degustazione di alcune etichette con i produttori, a seguire una cena, declinata sui prodotti d'eccellenza del territorio di provenienza, accompagnata da ulteriori etichette, differenti da quelle presenti in degustazione.

L'obiettivo di Torino Wine Week "è quello di accompagnare il pubblico verso una scoperta del vino consapevole, valorizzando le filiere dal produttore al consumatore".

Fra i prossimi appuntamenti un approfondimento sull'annata dei bianchi 2022 alla presenza di 12 aziende under 35 e un focus specifico dedicato ai produttori dell'Alta Langa e i suoi muretti a secco, Patrimonio Unesco: da Cortemilia ai produttori di vino di Vesime e Perletto. In calendario anche un incontro dedicato ai vitigni autoctoni e dei vini di montagna. Il costo delle degustazioni è di 15 euro, delle cene 30. (ANSA).