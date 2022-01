Covid: in Piemonte prosegue lento calo ricoverati e contagi

(ANSA) - TORINO, 28 GEN - E' proseguito anche oggi il lento calo nel numero dei ricoverati Covid in Piemonte: il bollettino dell'Unità di crisi della Regione riporta - 5 in terapia intensiva, dove i pazienti diventano 132, negli altri reparti - 1 , con dato complessivo a 2.110. Scendono anche i contagi: i nuovi casi sono 10.979 (contro gli 11.089 di ieri), con un tasso di positività dell'11,6% (il precedente era 14,2%). I decessi sono 14, di cui 3 oggi, i nuovi guariti 15.888, il numero delle persone in isolamento domiciliare scende a 154.300.

Dall'inizio della pandemia in Piemonte i casi di Covi accertati sono 855.839, i morti 12.546, i casi di guarigione 686.751. (ANSA).