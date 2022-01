Giorno Memoria: 'oggi come regimi '900', Lo Russo 'follia'

(ANSA) - TORINO, 27 GEN - "Nel Giorno della Memoria è necessario ricordare che il Governo italiano agisce come i regimi totalitari del '900". Lo si legge in una lettera, firmata Resistenza Radicale, Sindacati Fisi e Comitato di Liberazione Nazionale, distribuita davanti ad alcune scuole di Torino.

Contro l'iniziativa, lanciata a livello nazionale dai canali social del professore No Green pass Davide Tutino, è dura la presa di posizione del sindaco di Torino Stefano Lo Russo, per il quale è "una vergogna l'uso distorto della memoria". "Non discerne l'orrore dei campi di sterminio da una campagna vaccinale che salva vite umane - aggiunge - è una follia".

(ANSA).