Artàporter, l'opera d'arte si acquista al ristorante

(ANSA) - TORINO, 27 GEN - Nasce a Torino la prima piattaforma gratuita che permette il matching tra artisti ed esercenti, bar, ristoranti, studi professionali e negozi disposti ad accogliere l'arte nei propri spazi. L'idea della startup torinese Artàporter, che ha appena lanciato il sito www.artaporter.it, è semplice: se ti colpisce un quadro al ristorante o in un negozio, basta inquadrare con lo smartphone il QR code vicino all'opera per acquistarla e portarla subito via. Hanno già aderito quindici locali.

Un'opera con cornice rossa sotto braccio è il simbolo del progetto nato da un'idea di Massimo Gioscia e Dario Ujetto, insieme a due giovani co-founders Savio Musicco e Alyona Kosareva, sostenuto da Pierangelo Decisi, Emanuele Buscaglione e Gaetano Coppola attraverso l'incubatore di imprese Isc - Innovation Square Center, e che ha aderito a Torino Social Impact.

L'idea prende il via dall'esigenza di "ripensare i luoghi comuni dell'arte", ovvero dalla capacità delle città di creare gallerie urbane con nuovi itinerari turistici legati all'arte.

Non solo spazi pubblici, ma anche spazi privati, a partire dalla rete di commercianti che amano l'arte e vogliono mettere a disposizione le proprie pareti per l'esposizione delle opere.

(ANSA).