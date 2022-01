Torino: protesta dopo sgombero, imbrattata Circoscrizione

(ANSA) - TORINO, 26 GEN - Gli uffici della Circoscrizione 7, a Torino, sono stati imbrattati questa sera dagli anarchici che protestano in corteo per lo sgombero della palazzina occupata La Molla di via Bersezio. "Basta sgomberare" è una delle scritte, realizzate con vernice spray di colore nero, insieme ad insulti nei confronti del Pd, del presidente della Circoscrizione, il dem Luca Deri, e della consigliera di Fratelli d'Italia Patrizia Alessi. Analoghe scritte sono state realizzate anche sui mezzi pubblici in transito nella zona.

Il corteo, che sta attraversando le vie del quartiere Barriera di Milano, è aperto dallo striscione 'La lotta è per la libertà. Molla occupato'; accese delle torce rosse da segnalazione. "La rabbia sociale ve la farà pagare", "difenderemo le occupazioni fino all'ultima goccia di sangue", sono gli slogan scanditi dai manifestanti, circa 150. (ANSA).