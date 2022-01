Siccità: Oropa, nel giorno più 'piovoso' appena 0.8 mm

(ANSA) - TORINO, 26 GEN - Con l'alta pressione dominante, continua ad assottigliarsi l'innevamento in Piemonte. Sui pendii soleggiati al di sotto dei 2.000-2.300 metri è molto ridotto o del tutto assente, ma anche sui versanti più favorevoli all'accumulo per esposizione e temperature, il deficit è marcato. I dati di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) a 2.000 metri riportano da 0 a 25 centimetri sulle Alpi Graie, da 10 a 60 sulle Cozie nord, 10-35 sulle Cozie sud, 20-45 sulle Lepontine, 30-50 sulle Alpi Liguri, 25-45 sulle Marittime.

L'osservatorio meteorologico di Oropa (Biella) ha registrato due soli giorni con pioggia in tutto il mese di gennaio, ma si è trattato in entrambi i casi di poche gocce: 0.6 mm il 5 gennaio, 0.8 quattro giorni dopo.

Per molti giorni ancora non sono previste precipitazioni in Piemonte, l'unica nota positiva è l'arrivo di correnti da nord-ovest che dovrebbero abbassare l'elevata umidità di questi giorni. Con un rovescio della medaglia: il rischio di incendi boschivi che, stante l'attuale grave siccità, è contemplato nello stato di massima pericolosità in vigore dal 16 gennaio su tutto il territorio regionale (ANSA).