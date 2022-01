Saluzzo non rinuncia,con Rivoli 'Carnevale delle 2 province'

(ANSA) - SALUZZO, 26 GEN - Saluzzo non vuole rinunciare al suo Carnevale. La Fondazione Bertoni, organizzatrice del Carnevale cittadino è al lavoro per l'edizione 2022 della manifestazione, che si dovrebbe tenere domenica 27 febbraio. Al momento è stata confermata la partnership con la Pro Loco di Rivoli per la nuova edizione del concorso del "Carnevale delle 2 province", dedicato ai carri allegorici e ai gruppi mascherati.

Non sono previste sfilate di piazza, ma una modalità 'on line'.

Accanto a questa iniziativa, Saluzzo organizzerà una serie di concorsi dedicati alle famiglie ("Carnevale indoor"). La maschera cittadina, Ciaferlin, sarà impersonata ancora da Aurelio Seimandi, mentre per il nome della Castellana occorrerà attendere ancora qualche giorno. (ANSA).