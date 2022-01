Parte ad Acqui Terme il progetto 'Giovani in Progress'

(ANSA) - ALESSANDRIA, 26 GEN - E' attiva su For Funding, piattaforma di Intesa Sanpaolo, la raccolta fondi per 'Giovani in Progress', progetto realizzato da CrescereInsieme (società cooperativa sociale onlus), sostenuto dalla Banca e Fondazione Cesvi. Obiettivo raccogliere 100mila euro, entro fine giugno, per attivare una rete di servizi di prevenzione e riabilitazione per piemontesi dai 15 ai 23 anni in situazioni di disagio socio-culturale e per le loro famiglie.

Sede del progetto è Acqui Terme, dove opera una fitta rete di realtà del terzo settore, di cui CrescereInsieme è parte attiva.

Riqualificazione di un'area urbana; attivazione di azioni preventive e terapeutiche; rafforzamento di un contesto positivo di supporto sono le linee guida degli interventi, di cui beneficeranno direttamente 35 minori o neomaggiorenni. "La nostra ambizione - commenta Andrea Perusin, direttore regionale Piemonte Sud e Liguria di Intesa Sanpaolo - è intercettare le situazioni di fragilità e intervenire, consentendo di guardare al futuro con più serenità". (ANSA).