Arte: studio 'Quarto Stato' in mostra al Cima di New York

(ANSA) - ALESSANDRIA, 24 GEN - Lo 'Studio di figura maschile' per il 'Quarto Stato' (1895-1896) di Pellizza da Volpedo, una delle opere che fanno parte della collezione della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, è volata a New York, con il benestare della Soprintendenza. Sarà esposta tra i capolavori dell'arte italiana tra '800 e '900 nella mostra 'Stating Injustice. Italian Art 1880-1917' che il Cima (Center for Italian Modern Art) aprirà domani nella sede di Broom Street a Soho, noto quartiere di New York, con il sostegno del Mibact, dell'Istituto Italiano di Cultura a New York e dell'Ambasciata a Washington.

La mostra ha il merito, secondo la curatrice Giovanna Ginex, di porre l'accento sulla questione sociale come tema centrale di una parte della produzione artistica degli anni tra la fine del XIX secolo e l'inizio della Prima Guerra Mondiale. Il disegno della Fondazione - ha sottolineato Ginex nella richiesta al prestito - è essenziale, considerato l'enorme valore simbolico del 'Quarto Stato' di Pellizza. La rassegna chiuderà il 18 giugno. (ANSA).