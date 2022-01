Vaccini: 'Open day' bambini, 1000 famiglie in coda a Torino

(ANSA) - TORINO, 22 GEN - Le famiglie di 1.000 bambini torinesi tra i 5 e gli 11 anni si sono messe oggi in coda per vaccinare i figli all'Open Day pediatrico, su prenotazione, organizzato dalla Città della Salute di Torino e dall'ospedale infantile Regina Margherita. Qualcuno non aveva prenotazione ma si è messo in fila fiducioso di passare lo stesso. E il caso di Angela Savarese, madre di due gemelli di 11 anni, Amir e Sami: "spero ci diano i vaccini ugualmente - ha detto - non avevo capito bene, pensavo che Open Day volesse dire aperto a tutti. I miei figli non possono giocare a calcio. Io e mio marito siamo vaccinati con terza dose, io ero più scettica, lui no. Insomma siamo qui".

La giornata era su prenotazione "ma se avanzano dosi per cancellazioni saremo ben lieti di vaccinare anche altri e magari cercheremo di organizzato Open Day aperti a tutti nei prossimi giorni", ha precisato il direttore generale della Città della Salute Giovanni La Valle. "Una giornata importantissima - ha aggiunto Franca Fagioli, direttore del Dipartimento di Patologia e Cura del Regina Margherita - ai genitori dico che questo vaccino é sicuro e tutela il loro bambino singolarmente, non solo la collettività". Attualmente sono ricoverati per Covid in Pediatria al Regina Margherita 14 bambini, un altro è in Terapia Intensiva. Nell'open day pediatrico sono impegnati anche 20 pediatri del Regina Margherita. (ANSA).