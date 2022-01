Ambiente: da giorni in sciopero fame,subito Consiglio aperto

(ANSA) - TORINO, 21 GEN - Quinto giorno di sciopero della fame per Ruggero Reina, ambientalista di Extinction Rebellion in presidio davanti al Palazzo della Regione Piemonte, nel centro di Torino, per ottenere la convocazione di un Consiglio regionale aperto sul tema del cambiamento climatico e delle misure per contrastarlo. Il capogruppo di Luv a Palazzo Lascaris, Marco Grimaldi, lo ha raggiunto questo pomeriggio per chiedergli di sospendere lo sciopero, ma il giovane ha risposto che la sua protesta proseguirà a oltranza.

"Siamo al fianco di Ruggero, che abbiamo cercato di convincere a interrompere lo sciopero della fame: serve subito un Consiglio straordinario e aperto", sostiene Grimaldi, che insieme ad altri dodici consiglieri di opposizione ha presentato richiesta formale di Consiglio straordinario. "Mercoledì in conferenza dei Capigruppo farò di tutto per convincere la maggioranza a fare sì che la seduta straordinaria si riunisca in Assemblea aperta - sottolinea l'esponente Luv - Il momento di agire era già ieri, ma oggi possiamo e dobbiamo dare una risposta: siamo al fianco di Ruggero, deciso a non interrompere lo sciopero della fame, e degli altri". (ANSA).