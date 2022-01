Nato: Italia in corsa per ospitare ufficio regionale Europa

(ANSA) - TORINO, 20 GEN - Visita, oggi a Torino, di David van Weel, assistant secretary general for Emerging Security Challenges della Nato nell'ambito del processo di valutazione dell'offerta italiana, avanzata al Summit di Bruxelles nel mese di giugno, di ospitare la sede di un acceleratore d'innovazione nel campo della Difesa e dell'ufficio regionale in Europa della futura struttura del Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (Diana) della Nato. A riceverlo, insieme ai rappresentanti di Comune e Regione, primi fra tutti il sindaco Stefano Lo Russo e il presidente Alberto Cirio, il Generale di Corpo d'Armata Luciano Portolano, segretario generale della Difesa e direttore nazionale degli Armamenti.

Le istituzioni hanno illustrato "la grande disponibilità e opportunità" che il territorio offre per l'insediamento dell'ufficio regionale Nato in Europa, "grazie a un ecosistema particolarmente solido". L'Italia propone di ospitare il Regional Office presso le strutture nella futura Città dell'Aerospazio e, in attesa del suo completamento, saranno disponibili per l'immediato degli uffici alle Ogr. Verrà, inoltre, messo a disposizione del progetto il costituendo acceleratore Aerospace & Advanced Hardware e saranno rese disponibili le capacità di sperimentare tecnologie innovative presso il Cssn della Marina Militare di La Spezia e il Cira di Capua, società partecipata dell'Agenzia Spaziale Italiana, del Consiglio Nazionale delle Ricerche e della Regione Campania.

