Imprese: Endeavor ha scelto le 10 start up che cresceranno

(ANSA) - TORINO, 20 GEN - 1000Farmacie, Caracol, Macai, Matchplat, Kampaay, Soplaya, Unobravo, xFarm Technologies, Young Platform, Zerynth. Sono queste le 10 aziende che sono state selezionate per la quarta edizione di Elevator, il programma creato da Endeavor che supporta le aziende ancora in fase di start up, ma che hanno il potenziale per diventare scale up e occupare un posto di primo piano nell'ecosistema imprenditoriale locale e internazionale.

Organizzato in collaborazione con Fondazione Sviluppo e Crescita Crt, Fondazione Crt, Ogr Torino, e con il supporto di EY, Badenoch + Clark, Growth Capital, K&L Gates, il programma della durata di 6 mesi include: confronto tra gli imprenditori e mentor della rete di Endeavor, workshop, Investor Day con investitori locali e internazionali, supporto operativo, momenti di networking.

Lo scopo di Elevator è quello di aiutare ad accelerare la crescita di giovani aziende che stanno per diventare scale up e affrontano particolari sfide di mercato. Le più meritevoli potranno entrare a far parte dell'iter di selezione di Endeavor, il network internazionale che supporta il meglio dell'imprenditoria in 40 Paesi. "Con l'avvio della quarta edizione del programma Elevator si conferma l'impegno di Fondazione Crt, Fondazione Sviluppo e Crescita Crt e Ogr Torino nel supportare la crescita e il rafforzamento di nuove imprese.

In Ogr Tech, le giovani aziende selezionate troveranno il luogo ideale per sviluppare il loro potenziale grazie all'acquisizione di un network e di strumenti concreti indispensabili alla proiezione in un contesto competitivo globale" spiega Massimo Lapucci, segretario generale della Fondazione Crt e ceo Ogr Torino. (ANSA).