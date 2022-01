Covid: Piemonte in bilico, per il pre-report è da arancione

(ANSA) - TORINO, 20 GEN - L'occupazione dei posti letto nei reparti ordinari, salita dal 28,4% al 30,3% nella settimana dal 10 al 16 gennaio, rischia di far passare il Piemonte in zona arancione. Seppure solo dello 0,3%, il parametro supera infatti la soglia prevista per la permanenza in zona gialla. E' quanto emerge dal pre-report settimanale di Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità.

Sui ricoveri, spiegano il governatore Alberto Cirio e l'assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi, incide "il ricovero dei non vaccinati, che occupano i 2/3 delle nostre terapie intensive e più della metà dei posti letto ordinari, ponendo il Piemonte così come altre regioni in Italia sopra la soglia di allerta. È bene però precisare che l'ingresso in zona arancione per le persone vaccinate non porterà nessuna privazione e ulteriori restrizioni nelle loro attività quotidiane e nella loro socialità". (ANSA).