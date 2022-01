Cisl: Anna De Bella confermata segretaria Fistel Piemonte

(ANSA) - TORINO, 20 GEN - Anna De Bella, 48 anni, torinese, è stata rieletta segretaria generale della Fistel Cisl Piemonte, la federazione regionale Cisl dei lavoratori dell'Informazione, dello Spettacolo e delle Telecomunicazioni che conta più di 3mila iscritti. La sua elezione è avvenuta al termine del secondo congresso della Fistel Piemonte che si è celebrato al Castello Rosso di Costigliole Saluzzo, in provincia di Cuneo.

Insieme a De Bella sono stati confermati in segreteria regionale Stefano Pappaletto, del Centro di Produzione Rai di Torino, e Gianluca Trulli, dipendente della cartiera Sonoco Alcore di Ciriè. Hanno partecipato 60 delegati e i segretari generali di Fistel nazionale e Cisl Piemonte, Vito Vitale ( in videoconferenza) e Alessio Ferraris, e del segretario nazionale Fistel, Nicola Milana.

De Bella, alla guida della Fistel Cisl Piemonte da poco più di un anno, laureata in Scienze giuridiche, è dipendente Tim dal 1996. Ad aprile 019 entra in segreteria regionale Fistel con la delega all'amministrazione e il compito di seguire aziende come Rai, Telecom e Comdata e a novembre 2020 viene eletta segretaria generale della federazione. "Il ruolo strategico e trasversale della digitalizzazione per l'economia del Paese impone al sindacato una sfida da affrontare nei prossimi anni: la riqualificazione della forza lavoro attraverso la formazione.

Dobbiamo accompagnare e sostenere le lavoratrici ed i lavoratori nella fase di transizione; chi si dovrà riqualificare, chi dovrà cambiare impiego, chi come i giovani dovranno trovare un impiego ex novo" commenta. (ANSA).