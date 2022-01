Alessandria, nasce nuovo parco ideato per diversamente abili

(ANSA) - ALESSANDRIA, 20 GEN - Ad Alessandria nascerà uno spazio speciale di 2000 metri quadri, verde e attrezzato con un percorso ginnico aperto a tutti ma pensato soprattutto per i diversamente abili. E' il Bosco del Sole, tra la Parrocchia dell'Annunziata in via Giordano Bruno e il fiume Tanaro, all'altezza del ponte Tiziano ideato dall'associazione 'Il Sole dentro', che si occupa di chi è affetto da autismo. Previste tabelle per guidare le persone, scritte anche in Braille per i ciechi e gli ipovedenti. "Sarà - spiega il presidente Renato Peola - un luogo della memoria, ma proiettato verso il futuro, con alberi e arbusti che ognuno potrà dedicare ai cari". Il Comune ha messo a disposizione l'area, Natura Ragazzi sta progettando il parco; il contributo di Fondazione CrA, Amag e La Vita Buona Odv permetterà di avviare i lavori. "Questo progetto è il risultato di una necessaria collaborazione tra pubblico, privato e sociale - sottolinea il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco - Non solo per riqualificare una porzione di territorio urbano ma soprattutto come iniziativa educativa".

