Calcio: Chiellini sprona la Juve, 'vincere aiuta a vincere'

(ANSA) - TORINO, 19 GEN - "Vincere aiuta a vincere. A creare consapevolezza. A costruire una mentalità. Avanti così!": così il difensore della Juventus, Giorgio Chiellini, esulta sui social dopo il 4-1 contro la Sampdoria che ha permesso di approdare ai quarti di finale di Coppa Italia.

"Qualificazione conquistata. Bravi a rendere facile una partita che avrebbe potuto essere piena di insidie" scrive su Instagram il terzino Mattia De Sciglio. Serata da ricordare per Danilo, tornato dopo due mesi di assenza per infortunio. "È finito il tempo del riposo, ora si torna al lavoro: bello tornare in campo coi miei compagni e aver conquistato la qualificazione! Forza Juve, avanti così!" il pensiero del brasiliano. (ANSA).