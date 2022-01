Al via con Elio Germano un mese spettacoli dal vivo digitali

(ANSA) - TORINO, 19 GEN - Si apre il 4 febbraio a Torino con Elio Germano e la nuova produzione Così è (o mi pare), Pirandello in Vr il progetto onLive 2022, ideato da Piemonte dal Vivo, in collaborazione con Digital Hangar e con la direzione scientifica di Simone Arcagni, professore dell'Università di Palermo: un mese dedicato a performance, spettacoli, incontri e dibattiti sul mondo dello spettacolo dal vivo ibridato alle nuove tecnologie. Un viaggio alla scoperta di nuovi processi e prodotti creativi che dal Museo Nazionale del Cinema di Torino - con le sue nuove sale dedicate alla fruizione Vr - si sposterà in tutto il Piemonte, in spazi extra teatrali, come musei, biblioteche, spazi di aggregazione e scuole.

Già nel 2020 la Fondazione Piemonte dal Vivo aveva ideato onLive, una sfida digitale per provare ad abbattere il confine fra onsite e online nel periodo di lockdown imposto dalla pandemia: un palinsesto digitale con contenuti originali, proposte multidisciplinari fruibili gratuitamente su smartphone, pc, tablet, ma anche il progetto speciale Segnale d'Allarme in smart watching in collaborazione con le librerie indipendenti piemontesi. Oltre a Elio Germano, ci saranno Milad Tangshir, Tecnologia Filosofica, Enchiridion, Egri Bianco Danza, Margherita Landi e Agnese Lanza, Coorpi, Asterlizze, Cross Project, Fluxlab, Lorenzo Bianchi Hoesch. (ANSA).