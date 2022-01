Piemonte: slitta ancora rinnovo UdP, protestano opposizioni

(ANSA) - TORINO, 18 GEN - Slitta ancora il voto per il rinnovo dell'Ufficio di Presidenza (UdP) del Consiglio regionale del Piemonte. In avvio di seduta per la maggioranza il consigliere di Fratelli d'Italia Paolo Bongiovanni ha chiesto il rinvio, con le opposizioni che per protesta hanno mostrato, alle spalle dei consiglieri collegati da remoto, il cartello 'Le istituzioni sono la casa di tutti. Rispettatele".

Dopo una sospensione di una decina di minuti, i lavori sono ripresi con la richiesta del capogruppo Luv, Marco Grimaldi, di votare la richiesta di rinvio a scrutinio segreto.

"Siamo al terzo rinvio del rinnovo dell'Ufficio di Presidenza. Nella conferenza dei capigruppo avevamo deciso di votare online e di farlo oggi! Il centrodestra sta usando la pandemia come alibi per nascondere le proprie fratture interne e non possiamo tolleralo", afferma il presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale, Raffaele Gallo. "Le Istituzioni sono la Casa di Tutti" aggiunge Gallo, esponendo un cartello, insieme a tutti i colleghi della minoranza "e come tali meritano rispetto.

Chiediamo, quindi, che non siano ostaggio delle crisi interne della maggioranza e che si voti oggi il rinnovo delle cariche del Consiglio regionale". (ANSA).