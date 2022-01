Cisl: Montagnini confermato segretario Fisascat Piemonte

(ANSA) - TORINO, 18 GEN - Cristiano Montagnini è stato confermato segretario generale della Fisascat Cisl Piemonte, la federazione che raggruppa i lavoratori del commercio, dei servizi e del turismo, a conclusione dell'XI congresso regionale che si è svolto a San Michele di Alessandria. Con Montagnini sono stati eletti per la prima volta in segreteria regionale Olga Longo, segretaria generale della Fisascat Cisl Torino-Canavese, e Alessandro Lotti, segretario generale della federazione cuneese.

Ai lavori congressuali della Fisascat Piemonte, che con oltre 22mila iscritti è la prima federazione tra i lavoratori attivi della Cisl regionale, hanno partecipato 106 delegati di tutta la regione e sono intervenuti i segretari generali della Fisascat Cisl nazionale, Davide Guarini, e della Cisl Piemonte, Alessio Ferraris.

Montagnini, 57 anni, nato a Casale Monferrato ma residente a Trino Vercellese, inizia il suo percorso sindacale nel 1986. Nel 1998 entra nella segreteria Cisl di Alessandria con delega all'organizzazione, fino al 2005, quando è eletto segretario generale della Fisascat provinciale, che oggi riunisce i territori di Alessandria ed Asti. Segretario generale della Fisascat Cisl Piemonte dal 2016, Montagnini guida dal 2015 anche la Fist-Cisl piemontese, la nuova grande Federazione del Terziario nata dall'unione di Fisascat e FeLsa (lavoratori somministrati, autonomi e atipici).

"Vogliamo occuparci del lavoro e cercare di garantirlo il più possibile. Vogliamo far crescere tra i lavoratori e i militanti nuove responsabilità sul terreno delle politiche sindacali, dell'autonomia e della democrazia. Abbiamo energie e coraggio per imboccare questo cammino" spiega Montagnini. (ANSA).