Arte: Paratissima Factory, hub studi d'artista e atelier

(ANSA) - TORINO, 18 GEN - Nasce Paratissima Factory Residenze, un progetto di residenze che favorisce la mobilità degli artisti a scala nazionale e internazionale, promosso da Paratissima e sostenuto dalla Camera di Commercio di Torino. Il contesto ospitante il progetto di residenza è rappresentato dall'Artiglieria - Centro d'Arte Contemporanea, sede operativa e organizzativa di Paratissima. Una parte dell'edificio sarà dedicata a Paratissima Factory, un hub di studi d'artista e atelier che saranno abitati in modo permanente.

Paratissima Factory Residenze offre ad artisti, creativi e professionisti legati al mondo dell'industria culturale l'opportunità di vivere un'esperienza di residenza all'interno di uno spazio polivalente e dinamico, in cui è possibile sviluppare la propria ricerca artistica e ampliare la propria rete professionale, in un contesto propenso a favorire lo scambio di competenze e il confronto con professionisti del settore. Ogni Residenza è concessa gratuitamente agli artisti selezionati che dovranno lavorare a un progetto condiviso con il Board Curatoriale, finalizzato alla produzione di un'opera/lavoro che entrerà a far parte della collezione di Prs Impresa Sociale. Grazie alla natura espositiva del luogo, che a cadenza regolare ospita progetti ed eventi aperti al pubblico, gli spazi dedicati alle residenze saranno sempre visitabili su appuntamento, o in giornate dedicate agli Studio Visit, o in occasione dei momenti dedicati alla restituzione dei progetti di ricerca portati avanti durante il periodo di residenza. In tale occasione i visitatori avranno la possibilità di incontrare e parlare con gli artisti, oltreché visionare le opere realizzate.

