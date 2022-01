Torino: rinasce giardino Borgo Dora, avrà un uso condiviso

(ANSA) - TORINO, 17 GEN - Il giardino Michele Pellegrino, in piazza Borgo Dora, sarà restituito alla comunità grazie a un Patto di collaborazione tra la Città di Torino e la Fondazione di Comunità di Porta Palazzo per la gestione condivisa.

"L'obiettivo - spiega l'assessore Jacopo Rosatelli - è creare un luogo attrattivo e fruibile da tutti in cui si realizzano attività ludico-ricreative, educative, sportive e musicali e in cui si possa anche sperimentare il senso civico e l'attivismo per i beni comuni". Chi abita o frequenta il quartiere potrà partecipare alla progettazione degli usi e delle funzioni dell'area, per la quale sarà promossa la nascita di un comitato di gestione e progettazione permanente che possa essere allargato nel tempo. Saranno poi avviati percorsi di accompagnamento verso i servizi comunali dedicati delle persone fragili o senza fissa dimora che visitano abitualmente il giardino verso i servizi comunali dedicati.

Nell'ambito dell'iniziativa ToNite, per il miglioramento della vivibilità delle sponde della Dora, è inoltre stato presentato il progetto 'Usanze pellegrine', con attività di teatro sociale, laboratori esperienziali di arte, gruppi di lettura, mediazione culturale, giochi per i più piccoli. (ANSA).