Gdf Asti sequestra 114mila palloncini in lattice irregolari

(ANSA) - TORINO, 14 GEN - La Guardia di Finanza di Asti ha sequestrato 114 mila palloncini in lattice dal valore di 60mila euro e denunciato 5 commercianti. I prodotti non riportavano le adeguate informazioni di sicurezza previste dalla legge, che riguardano in particolare la tutela ei bambini, sussistendo - spiegano le Fiamme Gialle - il rischio di soffocamento.

I titolari delle attività commerciali sono stati segnalati alla Camera di Commercio per l'avvio del procedimento. Sono anche stati sequestrati lampadari a plafoniera e diverso materiale elettrico irregolare. (ANSA).