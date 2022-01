Danza: Loredana Furno, 40 anni del Balletto Teatro di Torino

(ANSA) - TORINO, 14 GEN - Il Balletto Teatro di Torino di Loredana Furno festeggia i 40 anni di attività con due anni di ritardo, causa pandemia, inaugurando la stagione di danza il 23 gennaio alle Fonderie Limone di Moncalieri con uno spettacolo che vede in scena uno dei più interessanti autori di danza contemporanea, il coreografo e danzatore Manfredi Perego. Con due coreografie, 'Anemoi_secondo studio', inno al movimento del corpo tra il razionale e l'irrazionale, e 'Wish/desiderare', di cui è anche interprete, una sorta di dichiarazione d'amore per la danza intesa come gioiosa espressione del desiderio di vita.

"Avremmo dovuto festeggiare 40 anni nel dicembre 2020 al Teatro Carignano - spiega Loredana Furno - ma il prolungarsi dell'emergenza Covid ha costretto la compagnia a trasformare la serata in un DocuFilm girato proprio alle Fonderie grazie al sostegno del Teatro Stabile. A distanza di un anno dal Docufilm dei nostri 40 anni, con le stesse incertezze, ma con coraggio e slancio emotivo, torniamo dal vivo alle Fonderie Limone nella speranza di rivivere il miracolo che ogni sera si compie in teatro, l'incontro tra il pubblico e gli artisti".

"Il Balletto Teatro di Torino, fondato da Loredana Furno nel 1979, rappresenta una garanzia di standard artistici elevati - dichiara l'assessore alla Cultura del Comune di Moncalieri, Laura Pompeo - una storia fatta di ricerca, di sperimentazione, di confronto e dialogo con la critica e con il pubblico, un'istituzione culturale riconosciuta a livello nazionale e internazionale, anche grazie al carisma di Loredana, cui si è affiancata nel 2016 alla direzione artistica Viola Scaglione".

