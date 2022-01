Supercoppa, Allegri: "Ko che brucia, ora pensiamo al campionato"

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - "E' stata una partita vera, per noi rappresentava un buon test: abbiamo concesso poco, potevamo far gol nei primi 10', poi l'Inter ha avuto il sopravvento. Questa sconfitta brucia, fa male, perché è arrivata a 5" dalla fine, ci deve comunque far crescere la rabbia per il campionato e la Champions". Così, ai microfoni di Mediaset, Massimiliano Allegri, dopo la sconfitta della Juventus contro l'Inter.

"La squadra sta crescendo, i ragazzi sono in buone condizioni, adesso pensiamo al campionato - aggiunge l'allenatore della Juventus -. C'era unità d'intenti, sono contento della prestazione di Rugani e, nonostante l'errore finale, anche di quella di Alex Sandro. Dybala? In precedenza abbiamo rischiato di farlo giocare di più, questa sera ho approfittato dei supplementare e l'ho inserito. Aveva solo 60' nella gambe". (ANSA).