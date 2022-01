Rifiuti: Amag, con 'Fuori Cassonetto 2.0' criticità - 90%

(ANSA) - ALESSANDRIA, 13 GEN - Buoni risultati per il servizio di raccolta rifiuti 'Fuori Cassonetto 2.0', condotto 7 giorni su 7, da Amag Ambiente, l'azienda partecipata del Comune di Alessandria. Sei operatori, suddivisi su 2 turni (pomeriggio e notte), perlustrano tutto il territorio comunale. Durante il primo mese di attività diminuite del 90% le chiamate al call center per segnalare le situazioni critiche. Gli interventi, infatti, sono tempestivi ed evasi in giornata. "Non si tratta di servizi straordinari, legati alle festività natalizie - spiega Paolo Arrobbio, presidente Gruppo Amag - ma di un radicale cambio di passo, reso possibile dai nuovi mezzi e dalle assunzioni di addetti dedicati. Un impegno particolarmente significativo in un momento in cui la pandemia è tornata a farsi sentire". Soddisfatto il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco per la continua collaborazione che si sta instaurando con gli alessandrini, "con l'intento di arrivare ad avere una città più pulita e più vivibile per tutti". (ANSA).