Piemonte: slitta ancora rinnovo dell'Ufficio di presidenza

(ANSA) - TORINO, 11 GEN - Il voto per il rinnovo di metà mandato dell'Ufficio di presidenza (Udp) del Consiglio regionale slitta ancora. Dopo il rinvio di dicembre, voluto dal centrodestra per avere il tempo di trovare un accordo, questa mattina l'Aula convocata da remoto ha di nuovo rimandato l'appuntamento.

La richiesta è partita dalla maggioranza, che non ha ancora raggiunto l'intesa sulla nuova configurazione. Gli esponenti delle minoranze hanno stigmatizzato la richiesta, e domandato che la richiesta di sospensiva fosse messa al voto, in modo da evidenziare "i problemi interni della maggioranza" che guida il Piemonte. Il punto è stato così sospeso con il voto a favore della maggioranza e il no delle opposizioni.

"Sprechiamo una giornata di lavoro - hanno sostenuto gli intervenuti delle minoranze - perché il centrodestra non è stato in grado in tutto questo tempo di trovare una sintesi".

"Il voto sul rinnovo dell'Ufficio di presidenza - ha detto il presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia - sarà inserito all'ordine del giorno della prossima seduta". (ANSA).