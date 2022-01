Macron a tunnel di Tenda con sindaci, lo Stato vi è vicino

(ANSA) - CUNEO, 10 GEN - Emmanuel Macron si è impegnato con gli amministratori locali francesi e italiani per accelerare i tempi per la riapertura del tunnel internazionale di Tenda, chiuso dopo l'alluvione di ottobre 2020 e la cui riapertura al traffico è prevista per ora a fine 2023.

"Lo Stato vi è vicino", ha assicurato il presidente della Repubblica francese nel corso della visita di oggi pomeriggio in valle Roya. Diversi i riferimenti al recente 'Trattato del Quirinale' da poco firmato con il presidente italiano Sergio Mattarella, che prevede anche di creare un comitato di cooperazione transfrontaliera per accelerare il rinnovo della convenzione per il treno internazionale tra Torino-Cuneo-Ventimiglia fino a Nizza in Costa Azzurra.

Per l'Italia erano presenti il sindaco di Limone, Massimo Riberi, il vicesindaco di Cuneo ed ex senatrice Patrizia Manassero; per la Liguria i sindaci di Olivetta San Michele e Airole, Adriano Bianchieri e Maurizio Odoero. (ANSA).