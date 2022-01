++ Calcio: Torino-Fiorentina 4-0 ++

(ANSA) - TORINO, 10 GEN - Torino batte Fiorentina 4-0. Di Singo e Brekalo (doppietta), nel primo tempo, e Sanabria nel secondo i gol che schiantano i viola e permettono ai granata di conquistare il nono posto in classifica.

"Dobbiamo rimanere con i piedi per terra, ma abbiamo fatto uno squillo importante contro un grande squadra", commenta il presidente Urbano Cairo lasciando lo stadio Olimpico Grande Torino. "Tutta la squadra ha fatto una bella partita - gli elogi del patron granata - e sono davvero contento: Bremer ha fatto una gara pazzesca, Brekalo una grande doppietta, Gemello un bellissimo esordio". E sul mercato: "Per ora non ne parliamo, se avremo opportunità le coglieremo", la chiosa di Cairo sulle trattative.