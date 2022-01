Vaccini: Alessandria, al Centro Valfrè superate 100mila dosi

(ANSA) - ALESSANDRIA, 08 GEN - Dal 27 marzo a oggi superate nel Centro Valfrè di Alessandra le 100mila vaccinazioni anti Covid. Il risultato di un lavoro di squadra, che coinvolge Croce Rossa, Verde, Arpa e una decina di associazioni". La Valfrè - sottolinea Andrea Morchio, coordinatore della Protezione civile - è riferimento non solo città e provincia, ma per tutto il Basso Piemonte. Un buon modello, a mio avviso, da esportare in futuro anche nel resto della regione. Perché - conclude Morchio - il lavoro non è finito e ci auguriamo un incremento delle terze dosi".

Attualmente al centro Valfrè sono circa 800 le vaccinazioni giornaliere, cifra che sale a un migliaio con gli accessi diretti o gli anticipi della dose booster. (ANSA).