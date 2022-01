Struzzo blocca strada provinciale, era scappato da rimorchio

(ANSA) - CASALE MONFERRATO, 08 GEN - Uno struzzo, sfuggito a un allevatore, si è parato davanti agli automobilisti, nella nebbia, sulla Provinciale 31 Bis, nel territorio della frazione di Casale Popolo (Alessandria), davanti al cimitero. L'animale si spostava dal centro ai bordi della carreggiata. Tra i veicoli, anche la pattuglia dei carabinieri di Balzola, di servizio in zona, che ha avviato gli accertamenti, pensando che lo struzzo potesse essere fuggito da un allevamento nelle vicinanze. Nel frattempo, è arrivato il proprietario che aveva perso l'animale per sgancio del rimorchio che lo trasportava o per l'apertura del portellone. (ANSA).