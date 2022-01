Accolto ricorso Lega, Torino-Fiorentina si gioca lunedì

(ANSA) - TORINO, 08 GEN - Dopo il ricorso della Lega calcio Serie A accolto dal Tar, il Torino è tornato ad allenarsi liberamente e potrà giocare la partita con la Fiorentina, spostata a lunedì pomeriggio. Il decreto del tribunale amministrativo ha sospeso i divieti imposti dall'azienda sanitaria e in particolare la quarantena di almeno 5 giorni per tutto il 'gruppo squadra' che hanno fatto saltare ai granata la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta. Nel frattempo, dopo l'esito dell'ultimo giro di tamponi, il numero dei positivi in casa granata è sceso a 4 unità, di cui 3 calciatori. Il tecnico Juric ha quindi potuto tornare a preparare con serenità la sfida alla Viola, in programma all'Olimpico Grande Torino. (ANSA).