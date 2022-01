70 anni nozze genitori Damilano, esempio coraggio e fiducia

(ANSA) - TORINO, 07 GEN - "In questi giorni così angoscianti per l'aggravarsi della situazione sanitaria e il ritorno delle restrizioni, nei quali anche ai più ottimisti di noi diventa difficile guardare al futuro, voglio raccontarvi una storia meravigliosa di speranza e di amore". Inizia così un post che l'imprenditore Paolo Damilano, candidato sindaco per Torino Bellissima e il centrodestra alle ultime Amministrative nel capoluogo piemontese ed ex presidente di Film Commission Torino Piemonte, ha pubblicato oggi sul suo profilo facebook, un omaggio alle 'nozze di ferro' dei suoi genitori, sposati da 70 anni. La storia raccontata da Damilano parte dalla fuga dei nonni Giorgio e Mara dai bombardamenti e dal loro trasferimento a Barolo, nel cuore delle Langhe. "Ed è proprio a Barolo - racconta Damilano - che, dopo poco tempo, Margherita Morra incontra Giovanni Battista Damilano, che insieme ai suoi cinque fratelli maschi e a papà Giacomo stava crescendo fra le dure colline delle Langhe dove all'epoca regnava la Malora. Ebbene fu proprio in quegli anni così martoriati dalla crudeltà della guerra, oltre che dalla povertà e della fame più profonda, che ha inizio una straordinaria storia d'amore che oggi Margherita e Giovanni e noi tutti con loro celebriamo. Tanti auguri mamma e papà e sempre grazie per l'esempio che avete dato e i valori che avete trasmesso alla nostra famiglia. Che la vostra meravigliosa storia - conclude Paolo Damilano - sia di buon auspicio per tutti noi affinché la luce della normalità e della serenità torni nelle nostre vite quanto prima". (ANSA).