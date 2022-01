Covid: Arpa, da fine '21 Omicron scalza Delta come dominante

(ANSA) - TORINO, 06 GEN - Il 'passaggio di consegne tra Delta e la Omicron come variante dominante del Covid-19 in Piemonte è iniziato nella terz'ultima settimana di dicembre. Lo indicano le analisi sulle acque reflue condotte dal Centro di Biologia Molecolare di Arpa Piemonte che effettua il completo sequenziamento del genoma virale. Il primo segnale della presenza di Omicron è stato colto nelle acque reflue del depuratore di Alessandria, una settimana dopo lo stesso fenomeno si è ripetuto negli altri tre depuratori della regione, a Castiglione Torinese, Novara e Cuneo.

Dai dati processati relativi ai prelievi del 27 dicembre "non si identifica una variante prevalente - precisa Arpa Piemonte - ma il quadro complessivo conferma che stiamo attraversando una probabile fase di transizione dalla dominanza della variante Delta a quella della variante Omicron su tutto il territorio regionale". (ANSA).