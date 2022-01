Teatro: Filippo Dini con 'Locke' apre stagione Verbania

(ANSA) - TORINO, 05 GEN - Il nuovo spettacolo di e con Filippo Dini 'Locke', trasposizione teatrale dell'omonimo grande successo cinematografico di Steven Knight, apre sabato 8 gennaio al Teatro Maggiore di Verbania la 35/a edizione della stagione teatrale organizzata dall'Associazione Lampi Sul Teatro e Fondazione il Maggiore. In tutto 5 spettacoli, tra prosa, testi contemporanei e un omaggio musicale a Mia Martini.

'Locke' inizia con un uomo che esce da un cantiere, si sfila un paio di stivali da lavoro e sale su una bella auto per intraprendere un viaggio verso una vita che non sarà mai più quella di prima. Un viaggio che scardinerà le sue abitudini, vissuto insieme allo spettatore. "La vicenda narrata in 'Locke' è un grande inno al coraggio, alla sua espressione più potente e più arcaica - spiega Filippo Dini - il coraggio di abbandonare la propria vita, le proprie certezze, i successi personali, i propri affetti, per iniziare una nuova esistenza, misteriosa, ignota, forse terribile, ma espressione del proprio miglioramento personale".

Gli altri spettacoli in programma sono, il 12 febbraio, ''Lucido', di Rafael Spregelburd con la regia di Jurij Ferrini; il 18 marzo 'Almeno tu nell'universo', omaggio a Mia Martini, con le tre attrici cantanti Matilde Facheris, Virginia Zini, Sandra Zoccolan; l'1 aprile 'Festen - Il gioco deella verità', un testo considerato un classico in Europa; il 9 aprile 'Stay Hungry', spettacolo vincitore del premio Inbox e 2020, del Nolo Fringe Festival 2019. (ANSA).