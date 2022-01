Teatro: riparte 'Bistagno in palcoscenico', 6 date nel 2022

(ANSA) - TORINO, 04 GEN - Il 12 febbraio riparte la rassegna 'Bistagno in Palcoscenico', diretta e organizzata dall'Associazione Culturale Stella Nova e Quizzy Teatro, in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo nell'ambito del progetto 'Corto Circuito', la S.O.M.S. e il Comune di Bistagno. "L'impulso vitale, con rinnovato entusiasmo, per la creazione del cartellone 2022 è stato esclusivamente il pubblico che, con il suo incoraggiamento e la sua fiducia profusi lo scorso anno, in piena pandemia, ci ha spronato ad andare avanti", spiega la direttrice artistica Monica Massone.

Sei gli spettacoli (di cui uno fuori abbonamento) con nomi di prestigio nazionale e artisti emergenti. Prima data il 12 febbraio con la commedia parodistica 'Faccia un'altra faccia, per la Good Mood Produzioni', sul palco Tiziana Foschi e Antonio Pisu. Sabato 26 febbraio 'Guarda in alto', una produzione del Teatro Testaccio di Roma, diretta da Paolo La Farina. Il 5 marzo 'Sempre Domenica', una narrazione e un dialogo a sei voci, interpretati dal Collettivo Controcanto, diretto da Clara Sancricca, Sabato 2 aprile poesia e musica di Fabrizio De Andrè e Dori Ghezzi, interpretati in 'Hotel Supramonte'dalla compagnia torinese Accademia dei Folli. Il 30 aprile 'L'ultima estate', dedicata a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Fuori abbonamento, il 28 maggio Society, portato in scena dal Gruppo 'Sintetico', diretto da Monica Massone, una giovane compagnia che si occupa prevalentemente di Teatro Fisico. Tutti gli spettacoli si tengono al Teatro S.O.M.S. di Bistagno, con inizio alle 21 Ogni rappresentazione è correlata da un incontro con l'artista, a conclusione della serata. Il costo dell'abbonamento è di 65 euro (55 ridotto), il biglietto per i singoli spettacoli va da 10 a 20 euro. (ANSA).