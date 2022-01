Ogr, prima stagione dedicata alla danza con 4 appuntamenti

(ANSA) - TORINO, 03 GEN - Parte Moving Bodies, Open Your Mind, prima stagione di danza alle Ogr Torino: quattro spettacoli della Compagnia EgriBiancoDanza nelle suggestive cornici della Sala Fucine e del Duomo, grazie alle creazioni coreografiche di Raphael Bianco.

Leonardo da Vinci - Anatomie spirituali è il primo appuntamento in cartellone, domenica 16 gennaio alle 21. In Sala Fucine, la creazione dedicata a Leonardo Da Vinci nel 500esimo anniversario della morte: un lavoro accompagnato da Mario Acampa, attore e regista televisivo, che interpreterà alcuni testi di Leonardo. Sabato 19 febbraio, ore 21, sul palco di Sala Fucine, Scritto sul mio corpo, nato dal progetto digitale Racconta - Mi - Racconto, ideato nel 2021 per generare interazione tra pubblico e artisti anche durante la chiusura dei teatri. Firmano la colonna sonora del balletto i BowLand, presenti live per la serata.

Dopo la pausa estiva, sabato 10 settembre alle 21, in Sala Fucine sarà presentata la nuova produzione Einstein - The Dark Matter, preparata in residenza in Ogr nella primavera del 2021.

E' la terza tappa di Ergo Sum, progetto triennale dedicato a grandi pensatori, Montaigne, Leonardo e ora Einstein. L'ultimo appuntamento sarà nel Duomo delle Ogr, sabato 26 novembre, alle 21: Mystery Sonata.

"Il supporto della Fondazione Crt e la collaborazione di Ogr con Fondazione Egri per la Danza proseguono lungo la traiettoria tracciata dai progetti realizzati insieme, dagli spettacoli inclusivi ed educativi, come La Maschera di Erato e We Want Prometheus Free, alla residenza artistica in occasione di Ciak! Piemonte che spettacolo", spiega Massimo Lapucci, ceo di Ogr Torino e Segretario Generale della Fondazione Crt. "In questi ultimi mesi, abbiamo riflettuto su nuove modalità di azione per rimodulare prospettive e obiettivi, ripensando il nostro modo di creare e condividere i nostri progetti" osserva Raphael Bianco, direttore artistico EgriBiancoDanza. (ANSA).