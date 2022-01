Musica: morto Martinotti, il maestro del folk piemontese

(ANSA) - CASALE MONFERRATO, 01 GEN - Lutto nel mondo della musica folk piemontese: è morto a 68 anni Maurizio Martinotti, di Casale Monferrato (Alessandria), ghirondista, fondatore negli anni Settanta del gruppo "La Ciapa Rusa', ideatore e organizzatore per lungo tempo del festival Folkermesse.

Il 20 ottobre aveva lasciato un messaggio annunciando il suo ricovero. "Sospensione temporanea delle trasmissioni - aveva scritto - Domani entro in Ospedale ad Alessandria e non so quanto ci resterò e se il post intervento mi lascerà a terra per un lunghissimo periodo, come mi è successo l'anno passato per l'altro aneurisma... Arrivederci a tutti".

"Non sono bastati tutti i rituali più o meno scientifici - è il commiato di Marina, la sorella - che tanti hanno messo in campo per supportarti nella tua battaglia. E' stato straziante vederti conquistare il paradiso, millimetro a millimetro, in ginocchio sui ceci. Che, finalmente, tu abbia la pace che in questi ultimi 20 anni ti è stata negata". (ANSA).