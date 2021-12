Torino: Lo Russo, 2022 sia davvero l'anno della rinascita

(ANSA) - TORINO, 31 DIC - Il 2021 "è stato un anno davvero importante; impegnativo ma pieno di soddisfazioni". E' il bilancio di fine anno del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che guarda al nuovo anno con rinnovata energia. "Sento tutta la responsabilità del delicato compito di guida dell'amministrazione della Città che ho assunto - osserva - e vi voglio assicurare che continuerò a lavorare con tutto il mio impegno per raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati per il bene della nostra Torino: ripartenza economica e ricucitura sociale saranno gli orizzonti di lavoro dell'anno che sta per arrivare".

"Il mio augurio per tutti noi è che questo 2022 sia davvero l'anno della rinascita e della costruzione del progetto di città che abbiamo in mente - sottolinea il primo cittadino -. Vi ringrazio ancora tutti per il sostegno e per i tantissimi messaggi di affetto e incoraggiamento che mi hanno fatto sentire vicinanza e condivisione, anche nel dover assumere decisioni non sempre facili. Auguro ad ognuno di voi un nuovo anno pieno di soddisfazioni, salute, luce e speranza. Ne abbiamo bisogno".

