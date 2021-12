Musei: Castello Rivoli vuole diventare generatore di arte

(ANSA) - TORINO, 31 DIC - "Urge reimmaginare il museo d'arte contemporanea non più solo contenitore di mostre basate sul trasporto di capolavori, ma luogo radicato nella comunità locale e generatore di arte. Lo 'slow museum' del futuro dovrà sapersi proiettare nel mondo grazie agli artisti capaci di raccontare e immaginare nuovi mondi sostenibili e costruire nuovi pubblici. La sfida che ci lancia l'epoca che stiamo vivendo è fare interagire le comunità in una crescita collettiva anziché rinforzare bolle di interesse. Integrando presenza e attività online". Lo dichiara il direttore del Castello di Rivoli-Museo di Arte Contemporanea, Carolyn Christov-Bakargiev, tracciando un bilancio positivo dell'attività 2021, '"che ci obbliga a guardare avanti".

L'anno che si sta chiudendo ha visto il museo conseguire risultati non scontati tra cui il ritorno in presenza per tre grandi mostre dedicate ad Achille Bonito Oliva, Anne Imhof e Otobong Nkanga Kano, e i due progetti dedicati ad Agniezska Kurant e Bracha L. Ettinger. Il 2021 ha visto anche realizzare il centro vaccinale all'interno della mostra di Claudia Comte Grancy, che per l'occasione ha composto l'opera sonora The Pattern Connects 2021, tuttora nel Cosmo Digitale, sede virtuale del Museo. L'anno si è chiuso con la presentazione del modello ligneo juvarriano del Castello di Rivoli illuminato dall'opera Sole 2019 di Renato Leotta accompagnati da un capolavoro quattrocentesco di Francesco Francia Bologna. Inoltre la Collezione è cresciuta a partire dai disegni donati da Giuseppe Penone e dall'acquisizione di 'Dancing Algae' di Claudia Comte, grazie al Gruppo Amici Benefattori e Sostenitori del Museo, e da numerose altre opere grazie alla Fondazione Arte Moderna e Contemporanea Crt. (ANSA).