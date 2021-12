Szczesny, giochiamo sempre con la puzza sotto al naso

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - "Abbiamo lavorato, ma c'è ancora tanto da migliorare. Sia nella fase difensiva che davanti. A volte sull'1-0 ci abbassiamo troppo, ci sentiamo comodi così, ma giochiamo sempre con la puzza sotto al naso e non mi piace". Non le manda a dire, nel dopopartita di Juve-Cagliari, il portiere dei bianconeri Wojciech Szczesny, intervistato da Dazn.

Intorno al 60' rischiate sempre qualcosa: per questo la puzza sotto al naso? "Sì, è successo tante volte, anche a Venezia che abbiamo preso gol - risponde il polacco -. Non lo so, alle volte ci troviamo troppo bassi nel secondo tempo. Non si può abbassare il livello di energia e concentrazione per 10-15' nel secondo tempo, oggi ci è andata bene, a Venezia abbiamo perso due punti.

Bisogna migliorare".

Voto alla tua parata su Joao Pedro? "Un bel 6. Mi sembrava abbastanza centrale". (ANSA).