Consiglio regionale, Allasia 'mai fermi nonostante il Covid'

(ANSA) - TORINO, 20 DIC - "Quest'anno la conferenza stampa di fine anno del Consiglio regionale coincide con il giro di boa di metà legislatura, e gran parte del mandato è stato vissuto durante l'emergenza sanitaria da Covid-19: ben 22 mesi sui primi 30. Ciò nonostante il Consiglio regionale non si è mai fermato, ha proseguito i suoi lavori in videoconferenza, prima amministrazione pubblica in Italia a farlo". Lo ha sottolineato il presidente dell'Assemblea legislativa piemontese, Stefano Allasia, aprendo oggi nell'Aula consiliare il tradizionale appuntamento di fine anno con la stampa.

"Nel 2021 - ha ricordato Allasia - sono state approvate 33 leggi, 71 da inizio legislatura, e l'Aula si è riunita 54 volte, di cui 17 in videoconferenza, quindi tutte le settimane dell'anno, con oltre 200 ore di lavori. Nei 30 mesi, le sedute d'Aula sono state 164. Ci sono state anche 313 sedute di Commissione, di cui 108 in videoconferenza, e nei 30 mesi le sedute di Commissione sono state 729. Ancora, sono stati licenziati 28 disegni di legge, 15 proposte di legge, 28 Pdcr.

Sono stati votati 86 pareri preventivi e si è dato risposta a 22 interrogazioni".

"In questi 30 mesi - ha rimarcato Allasia - abbiamo cercato di valorizzare le tradizioni, quest'anno facendo un giro nei 1181 Comuni del Piemonte per consegnare ai sindaci il drapò, la nostra bandiera piemontese. E' una iniziativa di cui vado fiero, con l'auspicio che ogni amministrazione comunale e ogni piemontese possa valorizzare con orgoglio la propria appartenenza al Piemonte". (ANSA).