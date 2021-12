Maltempo: Alessandria,squadre al lavoro per sicurezza strade

(ANSA) - ALESSANDRIA, 08 DIC - Passata la fase acuta della nevicata, squadre al lavoro ad Alessandria e provincia per ripulire e mettere strade e marciapiedi in sicurezza. Ad Acqui Terme protezione civile e polizia locale sono intervenute per rimuovere piante sulla carreggiata in via Foscolo e sulla statale all'altezza delle rampe di accesso al ponte Carlo Alberto. Anche i vigili del fuoco del distaccamento cittadino impegnati per alberi piegati sulla carreggiata nella strada per frazione Lussito. Squadre della protezione civile casalese, guidate da Enzo Amich, capo di Gabinetto del sindaco, con pale e sale per rendere sicuri i punti più frequentati della città, cominciando da uno degli ingressi dell'ospedale 'Santo Spirito'.

"Un grande applauso a loro che in un giorno di festa lavorano per tutti noi", dal primo cittadino Federico Riboldi.

In miglioramento, con il passare delle ore, la situazione sulle autostrade. A21 Torino-Piacenza e A26 Genova-Gravellona, a metà pomeriggio, percorribili, senza più le criticità della mattinata, pur permanendo il codice giallo, come fa sapere la sala operativa provinciale della Polstrada. Va meglio anche sulla viabilità ordinaria, dalla Statale 30 per Acqui alla 494 Vigevanese, nel Valenzano, al confine con la Lomellina (Pavia).

(ANSA).