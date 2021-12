Stellantis: 20 miliardi ricavi l'anno dal 2030 da 'software'

(ANSA) - TORINO, 07 DIC - Stellantis prevede di realizzare circa 4 miliardi di euro di fatturato annuo entro il 2026 e intorno a 20 miliardi di euro entro il 2030 "generati da offerte di prodotti abilitati per software e abbonamenti". Entro il 2024, Stellantis punta ad avere 4.500 ingegneri del software, creando hub di talenti in tutto il mondo. La strategia software per l'uso di piattaforme tecnologiche di nuova generazione è stata resa nota dall'azienda che investirà oltre 30 miliardi di euro entro il 2025 per effettuare la sua trasformazione nel software e nell'elettrificazione.

Oggi, Stellantis vanta 12 milioni di auto connesse "monetizzabili" a livello globale. Entro il 2026 prevede una crescita fino a 26 milioni di veicoli, entro il 2030 saranno 34 milioni. Tre nuove piattaforme tecnologiche arriveranno nel 2024: Stla Brain, Stla SmartCockpit e Stla AutoDrive Saranno distribuite, su scala, sulle quattro piattaforme di veicoli di Stellantis nei due anni successivi.

"Le nostre strategie di elettrificazione e software supporteranno la trasformazione per diventare un'azienda tecnologica di mobilità sostenibile, sfruttando la crescita aziendale associata con funzionalità e servizi over-the-air e offrendo la migliore esperienza ai nostri clienti", commenta Carlos Tavares, ceodi Stellantis. (ANSA).